20 декабря 2025 в 10:26

США хотят вновь использовать противопехотные мины

WP: Пентагон предложил снять запрет на противопехотные мины

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Военный министр США Пит Хегсет выступил за отмену ограничений на применение противопехотных мин, передает The Washington Post. Соответствующие изменения Пентагон планирует разработать в течение 90 дней.

Снятие запрета усилит возможности американских военных в условиях «одного из самых серьезных кризисов безопасности в истории страны», следует из обоснования. Помимо прочего, предлагается отменить территориальные ограничения на использование таких мин.

Ранее стало известно, что Варшава впервые со времен холодной войны решила возобновить выпуск противопехотных мин для укрепления восточных границ. Также не исключаются поставки вооружения на Украину. Замминистра обороны Польши Павел Залевский отметил, что в сфере интересов страны — крупные партии.

До этого Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария официально осудили намерение Украины приостановить свои обязательства по Оттавской конвенции. Их позиция была зафиксирована в документах, направленных в структуры международной организации по разоружению.

США
мины
политика
оружие
