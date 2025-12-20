США хотят вновь использовать противопехотные мины

Военный министр США Пит Хегсет выступил за отмену ограничений на применение противопехотных мин, передает The Washington Post. Соответствующие изменения Пентагон планирует разработать в течение 90 дней.

Снятие запрета усилит возможности американских военных в условиях «одного из самых серьезных кризисов безопасности в истории страны», следует из обоснования. Помимо прочего, предлагается отменить территориальные ограничения на использование таких мин.

Ранее стало известно, что Варшава впервые со времен холодной войны решила возобновить выпуск противопехотных мин для укрепления восточных границ. Также не исключаются поставки вооружения на Украину. Замминистра обороны Польши Павел Залевский отметил, что в сфере интересов страны — крупные партии.

До этого Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария официально осудили намерение Украины приостановить свои обязательства по Оттавской конвенции. Их позиция была зафиксирована в документах, направленных в структуры международной организации по разоружению.