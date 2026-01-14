Юрист объяснил, можно ли оформить рассрочку при самозапрете на кредиты Юрист Русяев: рассрочка от банка или МФО невозможна при самозапрете на кредиты

Самозапрет на кредиты исключает возможность получения рассрочки от банка или МФО, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в данном случае договор можно будет заключить лишь напрямую с магазином без участия кредитных организаций.

Самозапрет на заключение договоров потребительского кредита может помешать оформить рассрочку, но здесь все зависит от того, как устроена конкретная программа. Когда речь идет о классической магазинной рассрочке, которую предлагают крупные торговые сети или маркетплейсы, чаще всего за этим стоит POS-кредит. Покупатель думает, что просто разбивает платеж на части с продавцом, но фактически он заключает договор с банком или МФО. Именно эта организация выплачивает магазину полную стоимость товара, а покупатель потом возвращает деньги кредитору. Вот тут самозапрет и сработает, потому что он как раз направлен на то, чтобы блокировать заключение договоров потребительского кредита или займа, — пояснил Русяев.

Он подчеркнул, что, если человек с самозапретом захочет оформить рассрочку, банк обязан отказать ему после проверки информации в бюро кредитных историй. По словам юриста, самозапрет можно настроить так, чтобы он действовал только на дистанционное оформление займов.

Совсем другая ситуация с сервисами формата BNPL, где покупка в рассрочку оформляется напрямую через продавца без участия банка или МФО. В таких случаях юридически не возникает договора потребительского кредита или займа, а значит, самозапрет на эту операцию не распространяется. Покупатель может спокойно воспользоваться подобной услугой, даже если у него активен самозапрет. Чтобы разобраться, какой именно тип рассрочки предлагается, достаточно внимательно посмотреть на документы перед подтверждением покупки, — добавил Русяев.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что мошенники разработали новую схему, в рамках которой они убеждают жертв снять с себя запрет на получение кредитов. По его словам, часто для этого используются поддельные сайты государственных интернет-ресурсов.