Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 07:00

Юрист объяснил, можно ли оформить рассрочку при самозапрете на кредиты

Юрист Русяев: рассрочка от банка или МФО невозможна при самозапрете на кредиты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Самозапрет на кредиты исключает возможность получения рассрочки от банка или МФО, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в данном случае договор можно будет заключить лишь напрямую с магазином без участия кредитных организаций.

Самозапрет на заключение договоров потребительского кредита может помешать оформить рассрочку, но здесь все зависит от того, как устроена конкретная программа. Когда речь идет о классической магазинной рассрочке, которую предлагают крупные торговые сети или маркетплейсы, чаще всего за этим стоит POS-кредит. Покупатель думает, что просто разбивает платеж на части с продавцом, но фактически он заключает договор с банком или МФО. Именно эта организация выплачивает магазину полную стоимость товара, а покупатель потом возвращает деньги кредитору. Вот тут самозапрет и сработает, потому что он как раз направлен на то, чтобы блокировать заключение договоров потребительского кредита или займа, — пояснил Русяев.

Он подчеркнул, что, если человек с самозапретом захочет оформить рассрочку, банк обязан отказать ему после проверки информации в бюро кредитных историй. По словам юриста, самозапрет можно настроить так, чтобы он действовал только на дистанционное оформление займов.

Совсем другая ситуация с сервисами формата BNPL, где покупка в рассрочку оформляется напрямую через продавца без участия банка или МФО. В таких случаях юридически не возникает договора потребительского кредита или займа, а значит, самозапрет на эту операцию не распространяется. Покупатель может спокойно воспользоваться подобной услугой, даже если у него активен самозапрет. Чтобы разобраться, какой именно тип рассрочки предлагается, достаточно внимательно посмотреть на документы перед подтверждением покупки, — добавил Русяев.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что мошенники разработали новую схему, в рамках которой они убеждают жертв снять с себя запрет на получение кредитов. По его словам, часто для этого используются поддельные сайты государственных интернет-ресурсов.

кредиты
банки
деньги
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ бегут из Харьковской области, оставляя минные «подарки»
В Совфеде ответили, насколько опасен ледник Судного дня
Россиян предупредили о новой схеме аферистов с бронированием туров
«Вашингтон» с Овечкиным одержал волевую победу над «Монреалем»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 января: инфографика
В Иране назвали операцию США в республике обреченной
«Легенда № 17»: как Валерий Харламов стал звездой мирового хоккея
Почти полсотни беспилотников сбили над Россией за ночь
США объявили настоящую охоту на связанные с Венесуэлой танкеры
В СК РФ озвучили, сколько жителей Донбасса погибли из-за ВСУ за 12 лет
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 января
Украинские дроны совершили налет на промзону в Невинномысске
«Я очень нравственный»: Трамп озвучил, что его может остановить
Общественники предложили новый вид поддержки для вдов бойцов СВО
Зеленский неожиданно пожаловался на проблемы при закупке оружия для ВСУ
Юрист объяснил, можно ли оформить рассрочку при самозапрете на кредиты
На Западе констатировали самое тяжелое положение для Украины за время СВО
Косметолог напомнила о тревожной особенности мицеллярной воды
В России проработают введение норматива продаж топлива
Пехота ВСУ не выдержала удара артиллерии: успехи ВС РФ к утру 14 января
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.