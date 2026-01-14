Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 06:30

Юрист ответил, чем грозит самовольное обустройство проруби

Юрист Салкин: самовольное обустройство проруби грозит штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Самовольное обустройство проруби для крещенских купаний грозит административным штрафом, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, размер денежного взыскания за несогласованные действия на купели может значительно увеличиться при наличии дополнительных нарушений.

Вырубка и тем более обустройство проруби (лестницы, настила, ограждения для крещенских купаний) без согласования обычно квалифицируются как самовольное пользование водным объектом. Действия могут повлечь ответственность по статье 7.6 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет до трех тысяч рублей. Если при этом нарушены режимы водоохранной зоны или прибрежной защитной полосы, возможна дополнительная квалификация по статье 8.42 КоАП РФ: для граждан штраф составляет до 4,5 тыс. рублей. Если прорубь сделали на территории заповедника, национального парка или заказника, применяется статья 8.39 КоАП РФ. Штраф в таком случае для граждан — до четырех тысяч рублей, — пояснил Салкин.

Ранее врач Андрей Кондрахин рассказал, что после выхода из проруби во время крещенских купаний следует сразу вытереться полотенцем и надеть сухую теплую одежду. После этого, по его словам, нужно перейти в отапливаемое помещение.

Депутат Госдумы Олег Леонов ранее заявил, что россиянам лучше не использовать для купания проруби на реках из-за течения. По его словам, моржам стоит выбирать специально оборудованные места.

юристы
россияне
штрафы
правонарушения
крещение
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ бегут из Харьковской области, оставляя минные «подарки»
В Совфеде ответили, насколько опасен ледник Судного дня
Россиян предупредили о новой схеме аферистов с бронированием туров
«Вашингтон» с Овечкиным одержал волевую победу над «Монреалем»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 января: инфографика
В Иране назвали операцию США в республике обреченной
«Легенда № 17»: как Валерий Харламов стал звездой мирового хоккея
Почти полсотни беспилотников сбили над Россией за ночь
США объявили настоящую охоту на связанные с Венесуэлой танкеры
В СК РФ озвучили, сколько жителей Донбасса погибли из-за ВСУ за 12 лет
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 января
Украинские дроны совершили налет на промзону в Невинномысске
«Я очень нравственный»: Трамп озвучил, что его может остановить
Общественники предложили новый вид поддержки для вдов бойцов СВО
Зеленский неожиданно пожаловался на проблемы при закупке оружия для ВСУ
Юрист объяснил, можно ли оформить рассрочку при самозапрете на кредиты
На Западе констатировали самое тяжелое положение для Украины за время СВО
Косметолог напомнила о тревожной особенности мицеллярной воды
В России проработают введение норматива продаж топлива
Пехота ВСУ не выдержала удара артиллерии: успехи ВС РФ к утру 14 января
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.