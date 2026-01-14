Юрист ответил, чем грозит самовольное обустройство проруби

Самовольное обустройство проруби для крещенских купаний грозит административным штрафом, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, размер денежного взыскания за несогласованные действия на купели может значительно увеличиться при наличии дополнительных нарушений.

Вырубка и тем более обустройство проруби (лестницы, настила, ограждения для крещенских купаний) без согласования обычно квалифицируются как самовольное пользование водным объектом. Действия могут повлечь ответственность по статье 7.6 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет до трех тысяч рублей. Если при этом нарушены режимы водоохранной зоны или прибрежной защитной полосы, возможна дополнительная квалификация по статье 8.42 КоАП РФ: для граждан штраф составляет до 4,5 тыс. рублей. Если прорубь сделали на территории заповедника, национального парка или заказника, применяется статья 8.39 КоАП РФ. Штраф в таком случае для граждан — до четырех тысяч рублей, — пояснил Салкин.

Ранее врач Андрей Кондрахин рассказал, что после выхода из проруби во время крещенских купаний следует сразу вытереться полотенцем и надеть сухую теплую одежду. После этого, по его словам, нужно перейти в отапливаемое помещение.

Депутат Госдумы Олег Леонов ранее заявил, что россиянам лучше не использовать для купания проруби на реках из-за течения. По его словам, моржам стоит выбирать специально оборудованные места.