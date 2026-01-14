Атака США на Венесуэлу
Косметолог напомнила о тревожной особенности мицеллярной воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мицеллярная вода способна спровоцировать сухость и раздражение кожи, заявила NEWS.ru косметолог, эксперт по здоровой коже, исполнительный директор клиники BRAVA Василина Миронова. По ее словам, следует полностью удалять остатки раствора после использования.

Использовать только мицеллярную воду для демакияжа недостаточно, потому что она обеспечивает только поверхностное очищение. Ее поверхностно-активные вещества могут оставлять на лице остатки, повреждающие кожный барьер, вызывающие сухость, стянутость и раздражение. Для того чтобы этого избежать, необходимо смывать мицеллярную воду и использовать многоступенчатый уход за кожей лица. Для полноценного очищения рекомендуется также применять скатку для лица: энзимную пудру или различные мягкие скрабы, — поделилась Миронова.

Она подчеркнула, что данные средства можно использовать два-три раза в неделю, если кожа не склонна к высыпаниям. Также, по словам косметолога, важным этапом демакияжа являются тоники, которые доступны для любого бюджета и подходят для всех типов кожи.

Ранее косметолог Валерия Шаповалова посоветовала в холодное время года заранее увлажнять кожу плотными кремами перед нанесением макияжа. По ее словам, без этого тональные средства могут подчеркнуть шелушения и неровности кожи.

