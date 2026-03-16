16 марта 2026 в 07:00

Зеленые пасхальные яйца без химии: простой способ покрасить их шпинатом дома

Красивые зеленые яйца на Пасху можно сделать без магазинных красителей. Обычный шпинат придает скорлупе мягкий натуральный оттенок молодой травы и выглядит очень по-весеннему. Способ простой, безопасный и отлично подойдет тем, кто предпочитает натуральные ингредиенты на кухне.

Ингредиенты

  • шпинат — 150 г
  • вода — 0,5 л
  • уксус 9% — 2 ст. ложки
  • постное масло — 1 ст. ложка
  • соль — 3 щепотки
  • белые куриные яйца — 5–7 шт.

Приготовление

Свежие листья шпината сначала тщательно промойте. Нарежьте их крупно, переложите в небольшую кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и варите на слабом огне примерно 10–15 минут. Затем процедите отвар через сито или марлю и добавьте уксус — он поможет закрепить цвет.

Белые яйца хорошо вымойте губкой, чтобы скорлупа была чистой. Отварите их в подсоленной воде около 10 минут после закипания. Готовые яйца переложите в теплый шпинатный отвар и оставьте минимум на 6 часов, а лучше на всю ночь — так оттенок получится насыщеннее.

Окрашенные яйца достаньте и обсушите на бумажных полотенцах. Чтобы скорлупа красиво блестела, аккуратно протрите её ватным диском с небольшим количеством растительного масла.

Ранее сообщалось, что не обязательно покупать магазинные красители — яркий розовый оттенок легко получить с помощью обычной свеклы.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
