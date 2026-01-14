Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 07:27

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 января: инфографика

Фото: МО РФ
В ночь на 14 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 13 января до 7.00 мск 14 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 – над территорией Ростовской области, 13 – над территорией Ставропольского края, пять – над территорией Брянской области, три – над территорией Республики Крым, один – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области», — сказано в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

