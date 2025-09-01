Концерн «Калашников» изготовил первую партию новых автоматов АМ-17, разработанных под калибр 5,45 мм, рассказали в концерне. Модель успешно прошла войсковые и государственные испытания, включая использование в зоне СВО. Также были внесены улучшения.

АО «Концерн «Калашников» изготовило первую опытную партию 5,45-мм автомата малогабаритного АМ-17. Ранее автомат успешно прошел войсковые и государственные испытания, — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что это автоматическое оружие может стать эффективным средством самообороны для экипажей боевой техники, а также для спецподразделений армии и правоохранительных органов.

Помимо этого, при создании компактного автомата учитывались все современные стандарты автоматического стрелкового оружия. По итогам анализа отзывов, полученных в ходе специальной военной операции, проект был доработан с учетом необходимых изменений. АМ-17 полностью готов к новым испытаниям, которые запросил заказчик, и все опытно-конструкторские работы успешно завершены, заявили в концерне.

Ранее «Калашников» подписал соглашение с разработчиком FPV-дронов «Архангел» на производство БПЛА. «Архангел» будет выбирать, тестировать и проводить боевые испытания технологий из народного военно-промышленного комплекса, а «Калашников» обеспечит серийное производство.