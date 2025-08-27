«Калашников» начнет выпускать дроны проекта «Архангел»

Концерн «Калашников» договорился о сотрудничестве с разработчиком FPV-дронов — компанией «Архангел» о производстве БПЛА, сообщили в пресс-службе компании. В рамках подписанного меморандума «Архангел» будет отбирать лучшие технологические решения народного ВПК, проводить их тестирование и боевые испытания, а «Калашников» обеспечит выпуск дронов.

Помимо этого, концерн совместно с «Архангелом» планируют готовить операторов для работы с БПЛА концерна «Калашников» и БЛА других производителей, а также инструкторский состав, — сказано в публикации.

До этого Министерство обороны России завершило процедуру формирования нового гособоронзаказа на модернизированные автоматы. По словам генерального конструктора концерна «Калашников» Сергея Уржумцева, ведомство рассчитывает получить АК-15К и АК-15СК под патрон 7,62×39 мм.

Также сообщалось, что в зоне СВО заметили российский Т-72 с «мангалом» — решеткой против FPV-дронов, «дошираком» из стальных тросов и «ежом» для защиты корпуса. Дополнительно транспортное средство оснащено блоками «Контакт» и минным тралом КМТ-7.