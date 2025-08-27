День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:36

«Калашников» начнет выпускать дроны проекта «Архангел»

«Калашников» и «Архангел» начнут совместное производство дронов для СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Концерн «Калашников» договорился о сотрудничестве с разработчиком FPV-дронов — компанией «Архангел» о производстве БПЛА, сообщили в пресс-службе компании. В рамках подписанного меморандума «Архангел» будет отбирать лучшие технологические решения народного ВПК, проводить их тестирование и боевые испытания, а «Калашников» обеспечит выпуск дронов.

Помимо этого, концерн совместно с «Архангелом» планируют готовить операторов для работы с БПЛА концерна «Калашников» и БЛА других производителей, а также инструкторский состав, — сказано в публикации.

До этого Министерство обороны России завершило процедуру формирования нового гособоронзаказа на модернизированные автоматы. По словам генерального конструктора концерна «Калашников» Сергея Уржумцева, ведомство рассчитывает получить АК-15К и АК-15СК под патрон 7,62×39 мм.

Также сообщалось, что в зоне СВО заметили российский Т-72 с «мангалом» — решеткой против FPV-дронов, «дошираком» из стальных тросов и «ежом» для защиты корпуса. Дополнительно транспортное средство оснащено блоками «Контакт» и минным тралом КМТ-7.

Калашников
оружие
дроны
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Извращенец надругался над ребенком в подъезде многоэтажки
Россиянин справил нужду в неприемлемом месте на глазах у детей
Москвичам рассказали, ожидать ли дождей в конце августа
Стало известно, почему лидеры ЕС едут в Молдавию
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.