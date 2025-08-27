Российский Т-72 оснастили «дошираком» и «мангалом» для борьбы с дронами

Бойцы усилили Т-72 кустарной защитой против FPV-дронов

В зоне СВО заметили российский Т-72 с «мангалом» — решеткой против FPV-дронов, «дошираком» из стальных тросов и «ежом» для защиты корпуса, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». Дополнительно транспортное средство оснащено блоками «Контакт» и минным тралом КМТ-7.

До этого российский истребитель МиГ-29 стал носителем дронов-перехватчиков. На кадрах видно, что беспилотник, напоминающий по форме небольшую ракету, прикрепили к точке подвески под крыло самолета.

Ранее Министерство обороны России завершило процедуру формирования нового гособоронзаказа на модернизированные автоматы. По словам генерального конструктора концерна «Калашников» Сергея Уржумцева, ведомство рассчитывает получить АК-15К и АК-15СК под патрон 7,62×39 мм.