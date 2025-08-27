День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 12:53

Российский Т-72 оснастили «дошираком» и «мангалом» для борьбы с дронами

Бойцы усилили Т-72 кустарной защитой против FPV-дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В зоне СВО заметили российский Т-72 с «мангалом» — решеткой против FPV-дронов, «дошираком» из стальных тросов и «ежом» для защиты корпуса, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». Дополнительно транспортное средство оснащено блоками «Контакт» и минным тралом КМТ-7.

До этого российский истребитель МиГ-29 стал носителем дронов-перехватчиков. На кадрах видно, что беспилотник, напоминающий по форме небольшую ракету, прикрепили к точке подвески под крыло самолета.

Ранее Министерство обороны России завершило процедуру формирования нового гособоронзаказа на модернизированные автоматы. По словам генерального конструктора концерна «Калашников» Сергея Уржумцева, ведомство рассчитывает получить АК-15К и АК-15СК под патрон 7,62×39 мм.

СВО
бойцы
танки
Т-72
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Льготы и выплаты ветеранам боевых действий в 2025 году
Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.