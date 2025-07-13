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13 июля 2025 в 19:56

В зоне СВО заметили российский танк с антидроновыми «дредами»

Появилось фото российского танка Т-72Б3 с антидроновыми тросами вокруг башни

Танк Т-72Б3 Танк Т-72Б3 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилась фотография российского танка Т-72Б3 с антидроновыми «дредами». Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». Модернизированная боевая машина была замечена в зоне СВО.

На фото виден танк с приваренными вокруг башни стальными тросами и традиционным «мангалом» сверху. Похожие металлические канаты вместе с цепями также прикреплены по всему корпусу. По бокам к танку приварены крупные железные щиты.

Ранее стало известно, что российские военные модернизировали бронированную машину на базе танка и дали ему грозное неофициальное прозвище «Железный капут». Новый образец самодельной военной техники сочетает мощную защиту с инновационными решениями против современных угроз.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой отмечал, что самодельный бронетранспортер под названием «Железный капут» уникален тем, что модернизируется под разные задачи. По его словам, машина создана для расчистки завалов, но может быть использована для эвакуации и разминирования.

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Украина
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