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10 июля 2025 в 13:45

Генерал объяснил уникальность нового российского БТР «Железный капут»

Генерал Липовой: БТР «Железный капут» модернизируется под разные задачи

Фото: МО РФ

Самодельный бронетранспортер под названием «Железный капут» уникален тем, что модернизируется под разные задачи, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, машина создана для расчистки завалов, но может быть использована для эвакуации и разминирования.

БТР «Железный капут» — не ноу-хау. Это инженерная машина, которая специально делается на базе танка Т-72. Она создана для того, чтобы проводить инженерное разграждение. При ее модернизации можно добавить дополнительные функции, такие как эвакуация или дополнительное разминирование легких и противотанковых мин. Наша техника уникальна тем, что ее можно дорабатывать и адаптировать под ситуацию, которая возникает в ходе боевых действий или чрезвычайных ситуаций, — сказал Липовой.

Он уточнил, что дополнительные тросы нужны для эвакуации и дополнительных катков для разминирования. По словам генерала, машина является хорошим тягачом, который может быть использован в полевых условиях.

Есть защита от дронов — это так называемые надстройки сверху, которые в народе прозвали «мангалы». С них свисают стальные цепи и тросы, не позволяющие дрону приблизиться к корпусу машины, — добавил Липовой.

Ранее стало известно, что российские военные модернизировали бронированную машину на базе танка и дали ему грозное неофициальное прозвище «Железный капут». Новый образец самодельной военной техники сочетает мощную защиту с инновационными решениями против современных угроз.

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