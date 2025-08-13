В Сети показали МиГ-29 с прикрепленным дроном «Архангел» МиГ-29 стал носителем дрона-перехватчика «Архангел»

Российский истребитель МиГ-29 стал носителем дронов-перехватчиков. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале проекта «Архангел», видно, что беспилотник, напоминающий по форме небольшую ракету, прикрепили к точке подвески под крыло самолета.

Там пояснили, что истребитель благодаря такой разработке превращается в своеобразную «воздушную матку» для БПЛА. Это, по мнению разработчиков, открывает новые тактические возможности — перехватчик может быть доставлен прямиком в Киев или Львов.

