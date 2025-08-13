Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 09:47

В Сети показали МиГ-29 с прикрепленным дроном «Архангел»

МиГ-29 стал носителем дрона-перехватчика «Архангел»

МиГ-29 МиГ-29 Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский истребитель МиГ-29 стал носителем дронов-перехватчиков. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале проекта «Архангел», видно, что беспилотник, напоминающий по форме небольшую ракету, прикрепили к точке подвески под крыло самолета.

Там пояснили, что истребитель благодаря такой разработке превращается в своеобразную «воздушную матку» для БПЛА. Это, по мнению разработчиков, открывает новые тактические возможности — перехватчик может быть доставлен прямиком в Киев или Львов.

До этого Министерство обороны России завершило процедуру формирования нового гособоронзаказа на модернизированные автоматы. По словам генерального конструктора концерна «Калашников» Сергея Уржумцева, ведомство рассчитывает получить АК-15К и АК-15СК под патрон 7,62×39 мм.

Ранее западный журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщил, что китайский истребитель четвертого поколения J-10C превосходит российского конкурента — самолет Су-35. По данным издания, он лучше по эффективности, экономичности и обслуживанию, а также выигрывает в серийном производстве.

ВС РФ
дроны
технологии
истребители
