10 августа 2025 в 14:02

Минобороны заказало модернизированные АК

МО России сформировало гособоронзаказ на автоматы АК-15К и АК-15СК

Министерство обороны России завершило процедуру формирования нового гособоронзаказа на модернизированные автоматы, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора «Калашникова» Сергей Уржумцев. По его словам, ведомство рассчитывает получить АК-15К и АК-15СК под патрон 7,62х39 мм.

Министерство обороны в том числе и по калибру 7,62 мм выявило определенный интерес и сформировало заказ в рамках выполнения госконтракта, который должен быть выполнен уже в текущем году, — заявил генконструктор

Ранее российские вооруженные силы пополнили арсенал новой партией автоматов АК-12 образца 2023 года. Как сообщили в пресс-службе концерна «Калашников», поставки выполнены в рамках государственного контракта на 2025 год. Особенностью этой партии стало то, что оружие прошло модернизацию с учетом опыта боевого применения. Ижевский завод также освоил серийный выпуск компактной версии АК-12К в камуфляжной расцветке «мультикам». Эта модель разработана специально для десантно-штурмовых подразделений.

До этого на международной выставке вооружений MILEX 2025 в Белоруссии концерн «Калашников» представил обе новые модификации - укороченный АК-12К и компактный АК-12СК. По словам представителей компании, несмотря на уменьшенные габариты и вес, новинки полностью сохраняют боевые характеристики базовой модели.

