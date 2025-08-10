Минобороны заказало модернизированные АК

Министерство обороны России завершило процедуру формирования нового гособоронзаказа на модернизированные автоматы, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора «Калашникова» Сергей Уржумцев. По его словам, ведомство рассчитывает получить АК-15К и АК-15СК под патрон 7,62х39 мм.

Министерство обороны в том числе и по калибру 7,62 мм выявило определенный интерес и сформировало заказ в рамках выполнения госконтракта, который должен быть выполнен уже в текущем году, — заявил генконструктор

Ранее российские вооруженные силы пополнили арсенал новой партией автоматов АК-12 образца 2023 года. Как сообщили в пресс-службе концерна «Калашников», поставки выполнены в рамках государственного контракта на 2025 год. Особенностью этой партии стало то, что оружие прошло модернизацию с учетом опыта боевого применения. Ижевский завод также освоил серийный выпуск компактной версии АК-12К в камуфляжной расцветке «мультикам». Эта модель разработана специально для десантно-штурмовых подразделений.

До этого на международной выставке вооружений MILEX 2025 в Белоруссии концерн «Калашников» представил обе новые модификации - укороченный АК-12К и компактный АК-12СК. По словам представителей компании, несмотря на уменьшенные габариты и вес, новинки полностью сохраняют боевые характеристики базовой модели.