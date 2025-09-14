«Продолжают перемалывать»: Пушилин о Добропольском направлении Пушилин: ВС России успешно противостоят ВСУ на Добропольском направлении

Российские военные «перемалывают» элитные подразделения ВСУ на Добропольском направлении, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью для Telegram-канала военкора Андрея Руденко.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Безусловно, противник постоянно пытается контратаковать или атаковать по отдельным позициям, пытается обрезать, но тем не менее наши подразделения там находятся. Они продолжают перемалывать группы противника, причем и элитные подразделения, — уточнил Пушилин.

Ранее стало известно, что российские военные вышли на ближайшие подступы к городу Димитрову. Глава Донецкой Народной Республики отметил, что российские бойцы системно продвигаются вперед на нескольких направлениях и активно освобождают территории региона.

Также журналисты сообщали о ликвидации командира украинской артиллерийской батареи 148-го батальона 116-й бригады теробороны подполковника Валерия Гончара. По информации источников, это произошло на Сумском направлении.

В Минобороны РФ не давали комментариев по этой информации.