11 сентября 2025 в 03:55

Командир ВСУ ликвидирован в зоне СВО

В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ Валерия Гончара

Командир украинской артиллерийской батареи 148-го батальона 116-й бригады теробороны подполковник Валерий Гончар ликвидирован в зоне СВО, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, это произошло на Сумском направлении.

На Сумском направлении ликвидирован подполковник Валерий Гончар. Занимал должность командира артиллерийской батареи 148-го батальона 116-й бригады теробороны, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что российские военные вышли на ближайшие подступы к городу Димитров. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что ВС РФ системно продвигаются вперед на нескольких направлениях и активно освобождают территории региона.

До этого военный эксперт Михаил Онуфриенко предположил, что бои на окраинах Купянска говорят о продолжении общего наступления российской армии для взятия под контроль всей территории ЛНР и ДНР. Он добавил, что это создает большие трудности для ВСУ.

Тем временем замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов информировал, что подразделения российской армии ежедневно продвигаются в глубину обороны Вооруженных сил Украины на Донецком участке. По его словам, каждый день освобождаются новые населенные пункты.

Украина
военные
СВО
ВС РФ
