Военэксперт оценил продвижение ВС РФ на Купянском направлении

Сообщения о боях Вооруженных сил РФ непосредственно на окраинах Купянска говорят о продолжении общего наступления ВС РФ для выполнения главной задачи СВО — взятия под контроль всей территории ЛДНР, рассказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, это создает большие трудности для ВСУ.

Сообщения о закреплении ВС РФ непосредственно за окраинами Купянска говорят о продолжении общего наступления российских сил для выполнения одной из главных задач СВО — полного освобождения территории ЛДНР, так как после утраты Часова Яра Купянск становится следующим главным пунктом обороны ВСУ. И если ВС РФ смогут сходу закрепиться на каких-то позициях, дающих возможность дальнейшего продвижения, то это оказывает мощное влияние на ход боевых действий, — сказал Онуфриенко.

Ранее сообщалось, что военнослужащий ВС РФ с позывным Пророк в ходе боевых действий под Купянском эвакуировал с поля боя свыше 30 тяжелораненых сослуживцев. Все солдаты получили первую помощь, включая наложение кровоостанавливающих жгутов.