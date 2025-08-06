Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:55

Военэксперт оценил продвижение ВС РФ на Купянском направлении

Военэксперт Онуфриенко: Купянск будет следующим шагом ВС РФ после Часова Яра

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Сообщения о боях Вооруженных сил РФ непосредственно на окраинах Купянска говорят о продолжении общего наступления ВС РФ для выполнения главной задачи СВО — взятия под контроль всей территории ЛДНР, рассказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, это создает большие трудности для ВСУ.

Сообщения о закреплении ВС РФ непосредственно за окраинами Купянска говорят о продолжении общего наступления российских сил для выполнения одной из главных задач СВО — полного освобождения территории ЛДНР, так как после утраты Часова Яра Купянск становится следующим главным пунктом обороны ВСУ. И если ВС РФ смогут сходу закрепиться на каких-то позициях, дающих возможность дальнейшего продвижения, то это оказывает мощное влияние на ход боевых действий, — сказал Онуфриенко.

Ранее сообщалось, что военнослужащий ВС РФ с позывным Пророк в ходе боевых действий под Купянском эвакуировал с поля боя свыше 30 тяжелораненых сослуживцев. Все солдаты получили первую помощь, включая наложение кровоостанавливающих жгутов.

СВО
ВС РФ
ВСУ
наступление ВС РФ
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.