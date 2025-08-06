Российский военный спас более 30 раненых солдат под Купянском Боец с позывным Пророк вынес на себе больше 30 раненых в боях под Купянском

Военнослужащий ВС РФ с позывным Пророк в ходе боевых действий под Купянском эвакуировал с поля боя свыше 30 тяжелораненых сослуживцев, рассказал РИА Новости его сослуживец Том. Все солдаты получили первую помощь, включая наложение кровоостанавливающих жгутов.

Всего за бои под Купянском Пророк вынес свыше 30 человек, кто не мог самостоятельно перемещаться. А сосчитать, кто самостоятельно ходил и кому он оказал помощь, я даже не решусь, — сообщил источник.

Несмотря на то, что Пророк не является штатным медиком, так как он служит оператором БПЛА в мотострелковой дивизии группировки «Запад», военнослужащий проявил исключительное мужество. В одном из эпизодов, под огнем украинских дронов, он за несколько минут эвакуировал четырех раненых, используя знания о тактике применения БПЛА противником.

Как отметил Том, способность бойца анализировать работу вражеских беспилотников и предугадывать траектории сброса боеприпасов позволила ему избежать ранений. В результате он успешно выполнил спасательную операцию.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий принял удар двух гексакоптеров «Баба-яга» и более десяти FPV-дронов ВСУ, спасая товарища при взятии Часова Яра. Героический поступок совершил гвардеец-десантник из 299-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Корнет.