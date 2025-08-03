Российский боец прикрыл товарища с оторванной ногой от десятка БПЛА Десантник Корнет спас товарища от дронов ВСУ в Часове Яре

Российский военнослужащий принял удар двух гексакоптеров «Баба-яга» и более десяти FPV-дронов ВСУ, спасая товарища при взятии Часова Яра. Героический поступок совершил гвардеец-десантник из 299-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Корнет, передает РИА Новости.

Моего напарника ранило в ногу — и был отрыв конечности. Я пытался весь удар принять на себя, чтобы они его не добили: было две «Бабы-яги», и я два часа возле дерева «танцевал». И порядка десяти FPV меня атаковали. Спасибо Богу, там был большой дуб, и как-то он меня спас, — рассказал Корнет.

Сам боец отделался только ранением правой ноги. Контроль над Часовым Яром был установлен 31 июля.

Ранее рядовой Виталий Нестеров и гвардии старший лейтенант Артур Дагаажик совершили героические поступки в зоне спецоперации. Их мужество позволило спасти жизни сослуживцев и сохранить военную технику.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери. По его словам, успехи российской армии на фронте связаны с героизмом солдат и офицеров, продолжающих идти вперед, а также тех, кто отдал свою жизнь за родину.