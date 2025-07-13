Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 06:17

Российский боец с ранением спас сослуживцев в зоне СВО

МО: боец ВС РФ с ранением смог спасти сослуживцев из-под завала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рядовой Виталий Нестеров и гвардии старший лейтенант Артур Дагаажик совершили героические поступки в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба министерства обороны России. Их мужество позволило спасти жизни сослуживцев и сохранить военную технику.

Нестеров, возглавлявший группу обеспечения, выполнял задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на передовую. Услышав крики о помощи из-под завала разрушенного здания, он разобрал обломки и оказал первую помощь заблокированным там российским военнослужащим. Вызвав эвакуационную группу, Нестеров продолжил выполнение задания. Несмотря на ранение осколком мины в предплечье, полученное на маршруте, он сумел обработать рану и доставить все припасы на позицию своего подразделения.

Благодаря мужеству и профессионализму гвардии старшего лейтенанта Артура Дагаажика удалось уничтожить вражеский беспилотный летательный аппарат, а также обеспечить сохранность техники и вооружения. Командир гаубичного взвода, перемещая орудие на огневую позицию, обнаружил приближающийся тяжелый дрон «Баба-Яга». Офицер открыл меткий огонь из штатного оружия, уничтожив беспилотник в воздухе.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Константин Басюк заявил, что российская армия начала наносить удары по украинским ТЦК в русскоязычных регионах. По его словам, именно там проводится наиболее массовая насильственная мобилизация. Сенатор пояснил, что такая тактика направлена на срыв принудительного призыва граждан, которых забирают на фронт против их воли.

Минобороны РФ
беспилотники
СВО
подвиги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье в ДТП погибла 17-летняя девушка
«Град» обрушился на технику ВСУ: успехи ВС РФ к утру 13 июля
Российский боец с ранением спас сослуживцев в зоне СВО
Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в розыск за терроризм
Названа ситуация, когда водитель может уехать с места ДТП
Российский боец выследил военнослужащих ВСУ по огоньку в подвале
Названа причина массового бегства украинцев из США
Макрона обвинили в оскорблении Стармера и британской нации
Туберкулез: как передается, симптомы, защита, что делать, если заболел
Трамп раскрыл, кто якобы создал «список Эпштейна»
Россиянам рассказали о вероятности распространения чумы в стране
Десятки тысяч новгородцев лишились энергоснабжения
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 13 июля и советы аллергикам
Ким Чен Ын поддержал действия России по разрешению конфликта на Украине
Зеленского уличили в запредельной лжи о Волынской резне
Оценена вероятность нового покушения на Трампа
Российский ИИ отказался генерировать изображение с героем СВО
Мирные жители пострадали при ударе дронов ВСУ по Белгородской области
Россиянам показали, как выглядел циклон в Москве с орбиты Земли
Стало известно о планах Трампа на военную помощь Украине
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.