Российский боец с ранением спас сослуживцев в зоне СВО

Рядовой Виталий Нестеров и гвардии старший лейтенант Артур Дагаажик совершили героические поступки в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба министерства обороны России. Их мужество позволило спасти жизни сослуживцев и сохранить военную технику.

Нестеров, возглавлявший группу обеспечения, выполнял задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на передовую. Услышав крики о помощи из-под завала разрушенного здания, он разобрал обломки и оказал первую помощь заблокированным там российским военнослужащим. Вызвав эвакуационную группу, Нестеров продолжил выполнение задания. Несмотря на ранение осколком мины в предплечье, полученное на маршруте, он сумел обработать рану и доставить все припасы на позицию своего подразделения.

Благодаря мужеству и профессионализму гвардии старшего лейтенанта Артура Дагаажика удалось уничтожить вражеский беспилотный летательный аппарат, а также обеспечить сохранность техники и вооружения. Командир гаубичного взвода, перемещая орудие на огневую позицию, обнаружил приближающийся тяжелый дрон «Баба-Яга». Офицер открыл меткий огонь из штатного оружия, уничтожив беспилотник в воздухе.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Константин Басюк заявил, что российская армия начала наносить удары по украинским ТЦК в русскоязычных регионах. По его словам, именно там проводится наиболее массовая насильственная мобилизация. Сенатор пояснил, что такая тактика направлена на срыв принудительного призыва граждан, которых забирают на фронт против их воли.