07 сентября 2025 в 23:54

В Донбассе рассказали о работе ВС РФ у Димитрова

Пушилин: российские силы вышли на ближайшие подступы к Димитрову в Донбассе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные вышли на ближайшие подступы к городу Димитров, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, ВС РФ системно продвигаются вперед на нескольких направлениях и активно освобождают территории региона.

В самом Димитрове мы также видим продвижение, но имеется в виду направление Димитрова, пока так об этом говорим, и российская армия уже вышла на ближайшие подступы к городу, — указал он.

Кроме того, основные боевые действия ведутся в районе Красного Лимана. Продолжаются бои как в самом городе, так и на подступах к нему.

Глава ДНР также сообщил об успехах на Константиновском направлении. Там российские войска ведут бои южнее освобожденного села Клебан-Бык.

В районе Удачного военные перерезают логистические маршруты ВСУ, беря под контроль дороги. Пушилин подчеркнул, что юг республики полностью освобожден, а группировка войск «Восток» продолжает улучшать позиции уже на территории Днепропетровской области. Ситуация на всех направлениях остается под контролем российских войск.

Ранее сообщалось, что по мере приближения российских войск к Славянску в ДНР появляется все больше признаков подготовки к эвакуации, включая вывоз железнодорожной инфраструктуры. Под эвакуацию попадают все основные службы: тяговая, путевая, сигнализации, связь и энергетика.

