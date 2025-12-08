ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 16:26

В Европе сравнили темпы наступления ВС России с началом СВО

Telegraph: ВС России показывают наиболее высокие темпы продвижения с 2022 года

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские вооруженные силы сейчас наступают самыми быстрыми темпами с 2022 года, сообщает британская газета The Telegraph. Издание отмечает, что российским войскам удалось растянуть ресурсы украинской армии вдоль линии фронта протяженностью более около 1014 км, что позволило выявить и использовать уязвимые места на разных участках СВО.

Также сообщается, что только в ноябре российские подразделения продвинулись более чем на 300 квадратных километров. Этот показатель в два раза превышает темпы наступления, зафиксированные в октябре.

Ранее стало известно, что российские подразделения группировки «Центр» продолжают уничтожать блокированные украинские формирования в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров в ДНР. По данным Минобороны РФ, войска заняли более выгодные рубежи и позиции для дальнейшего наступления.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что российские войска активно создают плацдарм для последующего захода в Северск с нескольких направлений одновременно. Он отметил, что боестолкновения внутри самого города продолжаются.

ВС РФ
ВСУ
СВО
продвижение
