ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 09:57

Пушилин рассказал, как проходят бои за освобождение Северска

Пушилин: ВС РФ создают плацдарм для освобождения Северска с нескольких сторон

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В настоящее время Вооруженные силы России активно создают плацдарм, чтобы обеспечить возможность захода в Северск сразу с нескольких сторон, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, боестолкновения в самом населенном пункте продолжаются.

Северское направление. Мы видим, что в самом Северске продолжаются боестолкновения, и наши подразделения сейчас стараются создать все необходимые условия, чтобы также с нескольких направлений иметь возможность данный населенный пункт освободить, — отметил Пушилин.

Ранее глава ДНР рассказал, что в Красноармейске продолжается дозачистка сил украинской армии. По его словам, там будут выявляться спрятавшиеся, переодевшиеся солдаты противника.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец предположил, что бои за Славянск и Краматорск могут начаться в ближайшие два месяца, в январе или феврале. По его словам, освобождение этих населенных пунктов имеет для российской армии важное стратегическое значение.

ДНР
Северск
Денис Пушилин
ВС РФ
ВСУ
СВО
