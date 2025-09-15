«Расширяется плацдарм»: Пушилин заявил об успехах ВС России под Днепром Пушилин: ВС России расширяют буферную зону в Днепропетровской области

Военнослужащие ВС России расширяют буферную зону в Днепропетровской области после освобождения юга ДНР, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава республики Денис Пушилин. Он напомнил, что за прошедшую неделю ВС РФ освободили населенные пункты Хорошее, Новопетровское и Сосновка. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Расширяется плацдарм и, по сути, буферная зона, потому что группировка войск «Восток» перед этим освободила весь юг республики в зоне своего ведения, — подчеркнул руководитель ДНР.

Что касается Красноармейского (Покровского) направления, то сейчас основные боестолкновения происходят в районе населенных пунктов Родинское и Удачное, добавил Пушилин. Также, по его словам, ВСУ стягивают дополнительные резервы к Золотому Колодцу на Добропольском направлении, однако российские военнослужащие успешно разбивают их.

Ранее Пушилин рассказал, что российские военные «перемалывают» элитные подразделения ВСУ на Добропольском направлении. От отметил, что противник постоянно пытается контратаковать или атаковать по отдельным позициям, но безрезультатно. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого стало известно, что ВС РФ захватили крупную партию западного оружия в Запорожской области. Как уточнил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, среди оружия для ВСУ было большое количество американских ручных гранат.