Российские военные захватили крупную партию западного оружия в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Среди оружия для ВСУ было большое количество американских ручных гранат. Фотографию с трофейной гранатой M67 Рогов опубликовал в Telegram-канале.

Наши войска в ходе боев на Степногорском направлении захватили большую партию стрелкового оружия западного производства, включая пулеметы, — уточнил Рогов.

В настоящее время под контролем ВС РФ находится более 75% Запорожской области, бои за освобождение остальных территорий с украинской армией продолжаются. ВСУ пока что удерживают областной центр региона — город Запорожье.

Ранее сообщалось об успешном развитии наступления ВС РФ в Днепропетровской области, где военные освободили Новопетровское. В операции участвовали бойцы группировки войск «Восток». За день до этого российские военные выбили противника из поселка Сосновка.