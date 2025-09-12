Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 13:15

ВС России освободили населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны РФ: ВС России освободили Новопетровское в Днепропетровской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС России освободили Новопетровское в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток».

В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские вооруженные силы достигли значительного тактического успеха на Днепропетровском направлении. По его словам, в результате освобождения населенного пункта Сосновка образовался прорыв украинской обороны глубиной до 10 километров.

До этого военкор Александр Коц рассказал, что российские войска сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области и ликвидировали пункты управления БПЛА. По его сведениям, ВС РФ использовали для ударов дроны. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Россия
Минобороны РФ
Украина
Днепропетровская область
ВС РФ
