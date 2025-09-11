Марочко рассказал об успехе российских войск в Днепропетровской области Марочко: взятие Сосновки позволило ВС России вклиниться в оборону ВСУ на 10 км

Российские вооруженные силы достигли значительного тактического успеха на Днепропетровском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, в результате освобождения населенного пункта Сосновка образовался прорыв украинской обороны глубиной до 10 километров.

Расстояние от Донецкой Народной Республики до населенного пункта Сосновка составляет порядка 10 км. Это уже неплохой результат [для формирования буферной зоны], но его нужно развивать, — подчеркнул Марочко.

Прежде военный аналитик уже отмечал стратегическое значение данного населенного пункта. Он указывал, что контроль над Сосновкой создает возможности для организации надежной буферной зоны на стыке с ДНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ночь на 10 сентября нанесли масштабный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой областях, а также во Львове и Виннице. Там уточнили, что все намеченные цели были поражены, задачи операции выполнены. Ударом также были уничтожены производственные цеха Львовского бронетанкового завода и Львовского авиационного завода (ЛДАРЗ).