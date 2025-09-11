Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 11:02

Появилось видео, как российские дроны разрывают бойцов ВСУ на части

Военкор Коц опубликовал видео с ликвидацией военных ВСУ при ротации под Днепром

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области и ликвидировали пункты управления БПЛА, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его сведениям, ВС РФ использовали для ударов дроны. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Разведка вскрывает маршруты ротации передовых позиций, точки запуска БПЛА и наносит прицельные удары. На кадрах — сорванная ротация и уничтожение пунктов управления БПЛА в районе населенного пункта Ивановка, — отметил Коц.

Ранее командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка с позывным Чекист сообщил, что российские военные модернизировали трофейные мины «Пенал» и «Пряник», захваченные у ВСУ. По его словам, специалисты группировки «Запад» изучили вражеские устройства и значительно повысили их тактико-технические характеристики.

Между тем появилась информация, что украинское командование бросило в контратаку на Харьковском направлении группу военнослужащих 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, которые, предположительно, находились под воздействием психотропных веществ. В результате противник был ликвидирован.

ВСУ
Днепропетровская область
СВО
Украина
ВС РФ
Александр Коц
