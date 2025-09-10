Командование Вооруженных сил Украины бросило в контратаку на Харьковском направлении группу военнослужащих, которые, предположительно, находились под воздействием психотропных веществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его информации, речь идет о бойцах 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате противник был ликвидирован.

В ходе контратаки враг задействовал штурмовую группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет. Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты, — говорится в сообщении.

Ранее военнопленный ВСУ Николай Гусар рассказал, что командиры 53-й отдельной механизированной бригады украинской армии по утрам давали солдатам неизвестные психотропные вещества. По его словам, они напоминали метамфетамин.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.