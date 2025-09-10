Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 09:22

Украинских штурмовиков вновь уличили в применении психотропных веществ

РИА Новости: ВСУ на Харьковском направлении используют психотропные вещества

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование Вооруженных сил Украины бросило в контратаку на Харьковском направлении группу военнослужащих, которые, предположительно, находились под воздействием психотропных веществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его информации, речь идет о бойцах 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате противник был ликвидирован.

В ходе контратаки враг задействовал штурмовую группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет. Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты, — говорится в сообщении.

Ранее военнопленный ВСУ Николай Гусар рассказал, что командиры 53-й отдельной механизированной бригады украинской армии по утрам давали солдатам неизвестные психотропные вещества. По его словам, они напоминали метамфетамин.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Украина
ВСУ
солдаты
военные
Харьковская область
СВО
психотропы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог назвала причину осенней тревожности
В Кузбассе оценили перспективы поставок угля в Южную Корею
В России назвали самые высокооплачиваемые профессии
Ограничения в аэропорту Сочи обернулись задержками более 20 рейсов
Американский журналист ответил на версию о «следе украинца» в подрыве СП
Стало известно, где может находиться сбежавший из СИЗО россиянин-уголовник
Европейская страна дала согласие на использование замороженных активов РФ
Стало известно, сколько детей пропали в России летом 2025 года
8 рабочих способов избавиться от запаха кошачьей мочи
Киев планировал покушение на сотрудника предприятия ОПК России
Бывший российский фигурист Володин получил гражданство Германии
Россиян предупредили о подорожании одного продукта
Школьник упал с лошади и получил страшную травму
В ДНР рассказали о «высотных» боях в Покровске
Предатель из оборонной отрасли жестко поплатился за госизмену
Школьница упала замертво во время урока физкультуры
В российском городе лошадей отправили на «штрафстоянку»
Здание правительства Белгородской области попало под удар ВСУ
Жертве насилия пришлось менять квартиру: мигранты надругались над подругой
Москвича приговорили к 10 годам колонии за вербовку граждан в РДК
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.