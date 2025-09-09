Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пленный ВСУ раскрыл, чем их накачивали командиры

Пленный ВСУ Гусар: командиры ВСУ по утрам давали солдатам психотропные вещества

ВС Украины ВС Украины Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Командиры в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ по утрам давали солдатам неизвестные психотропные вещества, которые затуманивают сознание, заявил украинский военнопленный Николай Гусар. По его словам, которые приводит ТАСС, таблетки напоминали метамфетамин.

У меня в подразделении командиры давали с утра препараты в виде таблеток. Что-то вроде метамфетамина, — признался Гусар.

Пленный также рассказал, что в той же бригаде служит его родной брат — в должности врача. Гусар выразил надежду, что, когда его обменяют, он попросит брата сдаться российским войскам, чтобы тот остался в живых.

Ранее стало известно, что в телефонах сдавшихся в плен украинских военнослужащих обнаружены видео, на которых запечатлены обстрелы автомобилей с гражданскими. На записях видно, как военные открывают огонь по машинам с белыми лентами, в салонах которых находятся мирные люди разных возрастов с личными вещами. Предположительно, ВСУ совершили преступления на Южно-Донецком направлении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

