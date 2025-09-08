Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 10:11

Ужасающие кадры нашли в телефонах пленных ВСУ

ТАСС: ВСУ попали в плен с видеозаписями расстрела мирных жителей

В телефонах сдавшихся в плен украинских военнослужащих обнаружены видео, на которых запечатлены обстрелы автомобилей с гражданскими, сообщает ТАСС. Предположительно, ВСУ совершили преступления на Южнодонецком направлении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.

Так, на записях видно, как военные открывают огонь по машинам с белыми лентами, в салонах которых находятся мирные люди разных возрастов с личными вещами. Другие кадры были сделаны уже после расстрелов. Предположительно, ВСУ совершили преступления на Южнодонецком направлении.

До этого жительница поселка Мирный Суджанского района Валентина Ревина рассказал, что вывезенные с приграничных территорий россияне подвергались допросам со стороны Украины. Сама она была возвращена в Курск после более чем полугода в украинском плену.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, что Россия и Украина могут приступить к обмену гражданскими лицами после установления перемирия. Он также предположил, что при соответствующем решении политического и военного руководства РФ такие обмены начнутся раньше.

