02 сентября 2025 в 17:01

Названо условие начала гражданских обменов между Россией и Украиной

Правозащитник Мельников: перемирие даст старт гражданским обменам РФ и Украины

Фото: РИА Новости

Россия и Украина могут приступить к обмену гражданскими лицами после установления перемирия, заявил NEWS.ru вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Он также предположил, что при соответствующем решении политического и военного руководства РФ такие обмены начнутся раньше.

Думаю, что гражданские обмены в любом случае рано или поздно начнутся. Вопрос в следующем: если в России, например, будет достаточно военнослужащих, а на Украине наоборот? Значит, может быть, в рамках обменов между военнослужащими начнутся и обмены гражданскими? Я на это очень надеюсь. Всеми обменами занимается Министерство обороны. На мой взгляд, здесь надо было создавать некую рабочую группу. Недавно были соответствующие заявления со стороны депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова, насколько я помню. Была пресс-конференция, где он говорил по теме обменов. Если будет соответствующая политическая воля в России, то, на мой взгляд, это может начаться намного раньше перемирия. Если нет, то, значит, только после наступления перемирия можно ожидать обменов с участием гражданских, — объяснил Мельников.

Ранее Москва и Киев провели обмен пленными в формате «146 на 146». Украинской стороне выдали солдат ВСУ, а с Украины на родину вернулись российские военнослужащие. Освобожденных бойцов ВС РФ сначала доставили в Белоруссию, где им оказали психологическую и медицинскую помощь.

Россия
Украина
пленные
Киев
Москва
Софья Якимова
С. Якимова
