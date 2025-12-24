Медведев заявил о возможном требовании возмещения ущерба после СВО Медведев: возмещение России ущерба от нацизма может стать одним из итогов СВО

Пункт о возмещении ущерба России как правопреемнице СССР может стать частью итогового документа по завершении спецоперации на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье в журнале «Родина». Политик прямо связал возможные репарации с отношением Киева к историческим фигурам националистического движения.

Если нынешние и будущие так называемые украинские власти продолжат открыто считать себя идейными и политическими наследниками террористов типа [Степана] Бандеры, [Романа] Шухевича <…> и им подобных <...>, то пункт о возмещении ущерба нашей стране как правопреемнице Союза ССР вполне может войти в будущий документ по итогам СВО на Украине, — написал Медведев.

Также зампред Совбеза отметил, что украинский национализм нужно признать деструктивной идеологией. По его словам, подобные взгляды необходимо осудить на международной арене. Медведев пояснил, что данное явление — рукотворный политический проект, который стал враждебным актом Запада против России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека непримирим к русофобии. Он добавил, что умерший исполнительный директор МИА «Россия сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский многое сделал для защиты соотечественников за рубежом.