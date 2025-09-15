«Есть все стимулы»: Украине назвали единственный способ избежать разгрома TAC: Украине следует договориться с РФ во избежание сокрушительного поражения

Если Украина не договорится с Россией по вопросам урегулирования конфликта, она потерпит сокрушительное поражение на поле боя, предположил в авторской статье для журнала The American Conservative обозреватель Тед Снайдер. Он подчеркнул, что Киеву необходимо в том числе отказаться от вступления в НАТО.

В такой ситуации у Киева есть все стимулы для заключения соглашения, а не для ожидания сокрушительного поражения, — убежден Снайдер.

Журналист выразил уверенность, что конфликт на Украине «приближается к своему неизбежному завершению». Как предположил Снайдер, боевые действия могут занять еще много месяцев, но Россия одержит победу в любом случае.

Самая важная гарантия будущей безопасности [Украины] — это <…> надежное обязательство со стороны Киева и НАТО, что Украина останется нейтральной и никогда не вступит в западный альянс, — заключил он.

Ранее глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что конфликт на Украине не прекратится, пока страной руководит коллективный Запад. При этом антироссийские настроения только продлевают противостояние.