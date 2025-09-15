Двое мужчин съели питона и попали в полицию Двое жителей Индии попали в полицию после поедания питона

В индийском штате Керала задержаны двое мужчин, которые убили питона и приготовили его в пищу, сообщает The Times of India. Одному из задержанных 40 лет, другому — 37. По данным лесного ведомства, рептилия была обнаружена на каучуковой плантации недалеко от деревни, в которой живут мужчины.

После убийства питона они принесли его домой и приготовили карри. О происшествии стало известно сотрудникам лесного ведомства, которые провели обыск, изъяли части змеи и готовое блюдо. В отношении мужчин возбуждено дело по закону о защите дикой природы Индии.

Ранее жительница Таиланда Чалаем Пинсуван отправилась с мужем в лес за грибами, где была укушена змеей за палец. Женщина приняла за грибы маленькие белые шарики, которые на самом деле оказались яйцами рептилии. В результате 62-летняя Пинсуван была госпитализирована и получила противоядие.

Кроме того, в американском государственном парке Savage Gulf, примерно в 100 км от Чаттануги, мужчина умер после укуса древесной гремучей змеи. Как сообщил директор агентства по чрезвычайным ситуациям округа Гранди Мэтью Гриффит, турист, личность которого пока не установлена, вероятно, пытался сделать с ней селфи.