10 декабря 2025 в 02:15

В результате стрельбы в университете пострадали несколько человек

Несколько человек пострадали от начавшейся стрельбы в университете Кентукки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В университете Кентукки в США произошел инцидент со стрельбой, заявил губернатор штата Энди Бешир. По его словам, которые передает BBC, в результате нападения пострадали несколько человек.

Мы осведомлены о стрельбе в Университете штата Кентукки во Франкфорте. В настоящее время известно о нескольких пострадавших. На месте находятся правоохранительные органы, подозреваемый задержан, — сказано в сообщении.

Ранее в США был задержан 25-летний студент-иммигрант из Пакистана, подозреваемый в подготовке массового расстрела. При задержании у него изъяли значительный арсенал оружия и тетрадь с детальным планом нападения.

До этого сообщалось, что в результате стрельбы в Вашингтоне были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Территория вокруг места нападения была оцеплена, подозреваемого задержали. По данным телеканала CBS, им оказался гражданин Афганистана.

Кроме того, в дагестанском Кизляре произошел конфликт в кафе, в ходе которого один из нападавших произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. По предварительной информации правоохранительных органов, причиной могли стать давние споры, связанные с долгами. Никто не пострадал.

