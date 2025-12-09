В Петербурге осудили бизнесмена Каштело за убийства 1990-х годов

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга приговорил к девяти годам колонии строгого режима основателя известного в городе ночного клуба «Грибоедов» Олега Каштело, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Его признали виновным в организации нескольких убийств в 1993–2000 годах.

Суд признал Каштело виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

В 1993 году обвиняемый оказывал содействие в совершении стрельбы неподалеку от жилых зданий на улице Верности. Там произвели минимум 25 выстрелов в направлении пострадавшего, впоследствии скончавшегося. Кроме того, в июле 1997 года Каштело вместе с сообщниками совершил похищение предпринимателя около дома на улице Марата. Затем жертву доставили в лесополосу Всеволожского района Ленинградской области и убили.

26 января 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре был расстрелян телохранитель Каштело, которого тот заподозрил в намерении совершить его убийство. 5 июня того же года под руководством Каштело с целью хищения автомобиля Audi A6 было совершено убийство спортсмена.

Ранее сообщалось, что житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра пытался отравить мать своей невесты с помощью лекарства для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фигурант уголовного дела использовал для этого рулет, кулич и соль.