05 ноября 2025 в 18:40

Будущая теща балашихинского отравителя одной приметой избежала смерти

Балашихинский отравитель Миссюра пытался убить тещу отравленной солью

Обвиняемый в массовом отравлении житель Балашихи Артем Миссюра пытался отравить мать своей невесты с помощью лекарства для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда. Он использовал для этого рулет, кулич и соль. Женщина посчитала соль плохой приметой и не стала употреблять ее в пищу.

Кроме того, женщина, как оказалось, слышала от покойной бабушки отравителя о странном привкусе соли. Все это сберегло ее от смерти.

Ранее стало известно, что обвиняемая в отравлении двух коллег кладовщица хлебозавода в Краснодаре Елена Белашова написала журналистам письмо из СИЗО. По словам женщины, работа ей нравилась, но серьезным минусом для нее стало «лицемерие отдельного круга людей» и то, что на предприятии трудились целыми семьями.

Тем временем появилась информация, что на теплоходе «Сергей Дягилев», следовавшем по маршруту «Москва — Тверь — Углич — Москва», зафиксировано массовое отравление пассажиров. Примерно десять человек, включая детей, ощутили признаки ухудшения самочувствия.

