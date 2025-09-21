«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 11:08

«Они мертвы»: обвиняемая в отравлении коллег кладовщица написала письмо

Обвиняемая в убийстве кладовщица хлебозавода Белашова обратилась к журналистам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обвиняемая в отравлении двух коллег кладовщица хлебозавода в Краснодаре Елена Белашова написала журналистам письмо из СИЗО и рассказала свою версию произошедшего, сообщает KP.RU. По словам женщины, работа ей нравилась, но серьезным минусом для нее стало «лицемерие отдельного круга людей» и то, что на предприятии трудились целыми семьями.

В то же время россиянка отметила, что ей удалось найти на заводе подругу. В письме женщина уточнила, что в день отравления приехала вместе с приятельницей к их коллеге домой. Спустя время пришла гендиректор хлебозавода и, как рассказала Белашова, попросила оставить ее и хозяйку квартиры на кухне наедине.

Что случилось с Татьяной [Дроменко] и Жанной [Редвановой], я не видела и не знаю. О том, что они мертвы, я услышала и узнала от сотрудников полиции, которые прибыли в квартиру, — подчеркнула фигурантка уголовного дела.

По версии следствия, Белашова решила расправиться с коллегами и начальницей из-за неприязни. Она купила специальное вещество, чтобы отравить их. 3 июля 2024 года обвиняемая заставила двух коллег выпить лекарственное средство в большой дозе, угрожая им игрушечным пистолетом. Спасти женщин не удалось.

убийства
отравления
Краснодар
происшествия
