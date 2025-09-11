Балашихинский отравитель обратился к суду с неожиданной просьбой

Обвиняемый в массовом отравлении Артем Миссюра из Балашихи попытался отказаться от государственного адвоката, передает РЕН ТВ. Он выразил желание самостоятельно представлять свои интересы в суде, однако его ходатайство было отклонено.

По данным следствия, Миссюра подсыпал родителям химикаты в еду, рассчитывая на их смерть. После жалоб на здоровье пара обратилась в следственный отдел. Молодого человека задержали 19 июля 2024 года. Он признал свою вину.

Позже в деле появились новые эпизоды. Следователи установили, что Миссюра причастен к гибели своей бабушки и друга, а также пытался отравить семь человек — в числе которых его родственники и приятели. Мотивами стали долги и желание завладеть жильем.

Ранее стало известно, что Миссюра обещал жениться на девушке, которая впоследствии стала его жертвой. Она выжила и дала против отравителя признательные показания. Пара планировала пожениться и обзавестись детьми. В январе 2024 года они распивали алкогольные напитки, как вдруг случайно пострадавшая почувствовала себя плохо и очнулась только спустя неделю в больнице.