25 августа 2025 в 16:21

Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей

Экс-девушка балашихинского отравителя рассказала об их планах на будущее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обвиняемый в отравлении своих родственников и друзей Артем Миссюра из Балашихи обещал жениться на девушке, которая впоследствии стала его жертвой, передает РЕН ТВ из зала Московского областного суда. Она выжила и дала против мужчины признательные показания.

До задержания он был прекрасным молодым человеком, — добавила девушка.

По ее словам, они планировали пожениться и обзавестись детьми. В январе 2024 года они распивали алкогольные напитки, как вдруг случайно она почувствовала себя плохо и очнулась только спустя неделю в больнице. Помимо девушки от действий Миссюры пострадали родители, сестра, дядя и еще два друга. Бабушка и дедушка скончались.

Тем временем под суд пойдут сотрудники хлебокомбината на Камчатке. В августе 2024 года школа Елизово в заключила контракт на поставку продуктов с акционерным обществом. Спустя пару месяцев отравились 85 детей и два педагогов.

Ранее в Чебоксарах возбудили уголовное дело после отравления участников Всероссийских соревнований ГТО. Они были размещены в гостинице. На плохое самочувствие пожаловались десять несовершеннолетних и трое взрослых.

Балашиха
отравления
уголовные дела
происшествия
Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей
