Российский хлебокомбинат отравил 85 школьников Сотрудников хлебокомбината будут судить за отравление 85 школьников на Камчатке

Сотрудники хлебокомбината на Камчатке пойдут под суд за отравление 85 детей и двух педагогов в столовой школы № 1 города Елизово, сообщает СУ СК России по Камчатскому краю. Предприятие устранило все выявленные региональным управлением Роспотребнадзора нарушения для возобновления производства.

В СК отметили, что школа в августе 2024 года заключила контракт на поставку продуктов с акционерным обществом. Инцидент с массовым отравлением произошел спустя пару месяцев.

В период с 7 по 10 октября 2024 в ходе приема пищи в школьной столовой 85 обучающихся и два педагога употребили продукцию, содержащую в себе бактерию, вызывающую инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, в результате чего получили пищевое отравление, — говорится в сообщении.

Уголовное дело передано прокурору, которому предстоит утвердить обвинительное заключение. По данным ТАСС, речь идет об АО «Петропавловский хлебокомбинат». Предприятие поставляло в школу замороженные блины с сыром и ветчиной.

Ранее в Чебоксарах возбудили уголовное дело после отравления участников Всероссийских соревнований ГТО. Пострадали 13 человек. Участники мероприятия были размещены в гостинице, где также было организовано их питание. Утром 18 августа 10 несовершеннолетних и трое взрослых сообщили о плохом самочувствии и симптомах острой кишечной инфекции.