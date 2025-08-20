Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 11:15

Российский хлебокомбинат отравил 85 школьников

Сотрудников хлебокомбината будут судить за отравление 85 школьников на Камчатке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники хлебокомбината на Камчатке пойдут под суд за отравление 85 детей и двух педагогов в столовой школы № 1 города Елизово, сообщает СУ СК России по Камчатскому краю. Предприятие устранило все выявленные региональным управлением Роспотребнадзора нарушения для возобновления производства.

В СК отметили, что школа в августе 2024 года заключила контракт на поставку продуктов с акционерным обществом. Инцидент с массовым отравлением произошел спустя пару месяцев.

В период с 7 по 10 октября 2024 в ходе приема пищи в школьной столовой 85 обучающихся и два педагога употребили продукцию, содержащую в себе бактерию, вызывающую инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, в результате чего получили пищевое отравление, — говорится в сообщении.

Уголовное дело передано прокурору, которому предстоит утвердить обвинительное заключение. По данным ТАСС, речь идет об АО «Петропавловский хлебокомбинат». Предприятие поставляло в школу замороженные блины с сыром и ветчиной.

Ранее в Чебоксарах возбудили уголовное дело после отравления участников Всероссийских соревнований ГТО. Пострадали 13 человек. Участники мероприятия были размещены в гостинице, где также было организовано их питание. Утром 18 августа 10 несовершеннолетних и трое взрослых сообщили о плохом самочувствии и симптомах острой кишечной инфекции.

отравления
Камчатский край
школьники
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка
Стало известно, на какую сумму Китай закупил газ у России с начала года
Защита Гуцул подаст жалобу на приговор
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.