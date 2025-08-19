Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Чебоксарах произошло массовое отравление участников соревнований ГТО

В Чебоксарах возбудили дело после отравления 13 участников соревнований ГТО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Чебоксарах возбудили уголовное дело после отравления участников Всероссийских соревнований ГТО, сообщили в следственном управлении СК РФ по Чувашии. В результате пострадали 13 человек.

Согласно информации, полученной от следственных органов, участники мероприятия были размещены в гостинице, где также было организовано их питание. Утром 18 августа 10 несовершеннолетних и трое взрослых сообщили о плохом самочувствии и симптомах острой кишечной инфекции. Они обратились за медицинской помощью в медицинские учреждения города Чебоксары.

В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, которое привело к массовому заболеванию по неосторожности.

Ранее в детском лагере Стерлибашевского района Республики Башкортостан произошло массовое отравление. В инфекционный центр Стерлитамака доставлены 25 человек, из них 22 — несовершеннолетние. После осмотра часть пострадавших отпустили домой, остальные госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

