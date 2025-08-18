Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 09:38

Два десятка детей и трое взрослых отравились в башкирском лагере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое отравление произошло в детском лагере Стерлибашевского района Республики Башкортостан, написал в Telegram-канале министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. По его словам, в результате в инфекционный центр Стерлитамака доставили 25 человек. Из них 22 — несовершеннолетние.

В инфекционный центр Стерлитамака поступили сразу 25 пациентов. Это отдыхающие и вожатые одного из детских лагерей Стерлибашевского района. Из них 22 ребенка и 3 взрослых. В медучреждении их осмотрели специалисты, — говорится в сообщении.

Уточняется, что после осмотра в больнице девять человек отпустили домой. При этом 16 человек были госпитализированы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура региона начала проверку по факту массового отравления. К надзорным мероприятиям привлечены специалисты Роспотребнадзора.

Ранее появилась информация, что число отравившихся чачей из Адлера достигло 15 человек. Еще двое пострадавших находятся в больнице в Уфе. Одного из них в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

