13 августа 2025 в 14:29

Стало известно о новых пострадавших от паленой чачи из Адлера

Число пострадавших от чачи из Адлера достигло 15

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Число отравившихся чачей из Адлера достигло 15, сообщает Telegram-канал Mash. Еще двое пострадавших находятся в больнице в Уфе, одного из них в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

По данным канала, 60-летнего жителя Уфы угостила чачей попутчица в поезде. Второму пострадавшему 30 лет, мужчину перевели в отделение токсикологии. Кроме того, после потери зрения от отравления чачей в столице Башкирии госпитализировали 36-летнюю женщину. Она скончалась.

Ранее в Сочи арестовали двух продавцов по уголовному делу об отравлении алкоголем. Срок меры — 1 месяц 30 суток, таким образом, они проведут в СИЗО до 4 октября. В результате отравления алкоголем с рынка в «Сириусе», по предварительной информации, погибли не менее 10 человек.

Адвокат Вадим Багатурия отметил, что продавцам чачи в Адлере, после употребления которой погибли люди, грозит до 10 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Академик РАН, заслуженный врач России Геннадий Онищенко в разговоре с NEWS.ru предположил, что отравления людей контрафактной чачей может быть результатом диверсии. По его словам, у него вызывает недоумение тот факт, что напиток открыто продавался и никто не обращал на это внимания.

