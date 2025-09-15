Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 17:15

Израсходованная смазка у вожатого: диджея санатория подвели под следствие

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Нижегородской области задержали диджея детского санатория. 28-летнего мужчину подозревают в растлении 15-летней девочки на территории учреждения. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Диджей из санатория

В Нижегородской области начато уголовное разбирательство в отношении 28-летнего мужчины. Как сообщает программа «Кстати», мужчина в минувший сезон работал диджеем в детском санатории. Его подозревают в растлении 15-летней школьницы.

Уголовное разбирательство ведется по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», по которой подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

«Комнату открыла полиция»

Девочка приехала на смену в мае, а в августе в санаторий уже наведалась полиция, рассказывает журналистам родственница сотрудника лагеря, стоя спиной к камере и накрывшись капюшоном.

«Его комната, которую ему предоставили именно от санатория, в ней же девочка с ним и жила. Со слов очевидцев, кто открывал комнату для полиции, там были разные предметы, говорящие об этом: презервативы, смазки в использованном варианте. То есть там был бардак, грязь. Не могу сказать, что они занимались чем-то хорошим. Не воспитательным процессом точно», — рассказывает женщина.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Какая может быть любовь?»

Бывший сотрудник детского оздоровительного лагеря Николай Егриши в интервью программе «Кстати» рассказал, что еще в начале сезона, когда диджей оказался в трудовом коллективе, заподозрил неладное.

«Ну, очень странный человек. Мне сразу показалось, что что-то в нем есть. Потому что он говорил, что у него якобы есть жена, что у него есть ребенок. Скорее всего, информация какая-то просочилась, поэтому и полиция появилась. <…> Может быть, действительно у них любовь, конечно, я не могу сказать. Ну какая может быть любовь у 15-летней девочки и 28-летнего? Я не верю в это. Ну очень странный человек», — говорит Николай.

По словам экс-сотрудника, ранее опальный диджей работал в лагере «Салют» в то же время, когда там работал вожатый Артем Решетников, которого посадили на 14 лет за надругательство над 11-летним мальчиком.

«У него тоже какие-то там были претензии. Он, по-моему, как раз в это время там и работал тоже, [на должности] музыкального руководителя. Он оттуда к нам пришел. <…> Я знаю, что что-то у него там не заладилось. Его тоже попросили оттуда уйти», — рассказывает Николай.

«Такого не было»

Журналисты смогли опросить и самого подозреваемого. Корреспондентка программы «Кстати» пришла домой к мужчине и поинтересовалась, действительно ли он проживал в одной комнате с 15-летней школьницей.

«Нет, такого не было», — заявил мужчина.

