10 декабря 2025 в 03:19

Стало известно, когда главную новогоднюю елку страны доставят в Кремль

Главную новогоднюю елку страны доставят в Кремль в среду

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Главную новогоднюю елку страны из подмосковной Рузы привезут в Кремль в среду, 10 декабря. Праздничное дерево будет по традиции транспортироваться на специальном автопоезде.

В 22:00 мск ее встретят на Красной площади, а затем в торжественной обстановке провезут через ворота Спасской башни Московского Кремля. Известно, что ель стала победительницей традиционного конкурса новогодних елок среди лесничеств Московской области, в рамках которого комиссия отсмотрела летом 24 дерева.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что новогодние елки из ПВХ-пленки являются наиболее экономичным вариантом для праздничного декора. По его словам, подобные изделия, несмотря на свою цену, выделяются длительным сроком службы.

До этого юрист Тургунбой Зокиров напомнил, что установка новогодней елки в подъезде многоквартирного дома может обернуться штрафом до 15 тыс. рублей. Он пояснил, что подъезд — часть общего имущества собственников, его использование требует согласия всех жильцов, а ель является пожароопасным объектом.

