09 декабря 2025 в 10:54

Огромная змея сбросила мужчину с мотоцикла и задушила его

В Индонезии семиметровый питон сбросил фермера с мотоцикла и съел его

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Индонезии семиметровый питон сбросил фермера с мотоцикла и съел его, сообщило издание Daily Star. Чтобы вытащить тело жертвы, змею пришлось разрубить на части.

Отмечается, что мужчина вместе с женой ехал домой с плантации. Внезапно питон вцепился ему в ногу и свалил с мотоцикла. Змея обвила мужчину и стала его душить. Жена побежала за помощью, но когда она вернулась назад, рептилия уже проглотила свою жертву.

Ранее на вилле индонезийского острова Бали змея напала на россиянина, который хотел спасти жабу. Инцидент начался с неожиданного появления земноводного, за которым пришла рептилия.

В конце ноября питон длиной более 3,5 метра напал на рабочего тепловой электростанции в Индии. Его коллеги избили огромную змею и спасли мужчину.

До этого в Индонезии шестиметровый питон напал на гида во время экскурсии по реке Себангау. Мужчину спасли его помощники. Змею поймали, а затем отпустили. Отмечается, что гид решил продемонстрировать свой опыт обращения с питонами. Он наклонился к змее, которая была у берега, и схватил ее за голову.

