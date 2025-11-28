День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 21:00

Змея напала на россиянина во время спасения жабы

На вилле индонезийского острова Бали змея напала на россиянина при спасении жабы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На вилле индонезийского острова Бали змея напала на россиянина, который хотел спасти жабу, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент начался с неожиданного появления земноводного, за которым пришла рептилия.

Пока российский турист и его супруга размышляли, как помочь жабе, змея внезапно совершила нападение на мужчину. После этого змея уползла из дома.

Ранее в Индонезии шестиметровый питон напал на гида во время экскурсии по реке Себангау. Мужчину спасли его помощники. Змею поймали, а затем отпустили. Отмечается, что гид решил продемонстрировать свой опыт обращения с питонами. Он наклонился к змее, которая была у берега, и схватил ее за голову. В итоге рептилия сбросила мужчину в реку.

До этого в Малайзии в дом преподавательницы забрался гигантский питон весом 60 кг. Первой его обнаружила 15-летняя дочь женщины, которая вернулась из школы. Она направилась в ванную комнату и увидела, что потолок рухнул. Следом домой пришла учительница. Она заглянула в ванную комнату и обнаружила в стене дыру, в которой виднелась огромная змея.

туристы
змеи
Бали
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ты что сделал для родины?»: жизнь и подвиг погибшего героя СВО
Пассажирский самолет занесло в сугроб при посадке
В Челябинске мужчина избил девушку и сбросил ее с балкона пятого этажа
Песков раскрыл подробности встречи Путина и Уиткоффа
В Новочеркасске расследуют загадочную смерть 14-летней девочки
Прилепин заявил, что уже вторую неделю находится в зоне СВО
Следовавший в Новороссийск танкер загорелся в Черном море
Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство
Турист упал за борт круизного лайнера и исчез
Подпольные мини-студии для мигрантов нашли на территории российского завода
Суд арестовал основательницу рехаба в Подмосковье
Змея напала на россиянина во время спасения жабы
Издатель объяснил, зачем сейчас нужны книги об СВО
Российская ПВО спасла регионы от налета украинских дронов
В курортном регионе переформатировали пляжи
Беременным заочницам сообщили приятную новость о выплатах
Кому повысят пенсии в 2026-м: что известно, выплаты перед Новым годом
В Сеченовском университете ликвидировали кафедру эндокринологии
Салат с креветками, яблоком, сельдереем и грецким орехом: хрустящий и свежий
Адвокат объяснила, почему Тарасова получила мягкий приговор
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.