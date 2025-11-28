Змея напала на россиянина во время спасения жабы На вилле индонезийского острова Бали змея напала на россиянина при спасении жабы

На вилле индонезийского острова Бали змея напала на россиянина, который хотел спасти жабу, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент начался с неожиданного появления земноводного, за которым пришла рептилия.

Пока российский турист и его супруга размышляли, как помочь жабе, змея внезапно совершила нападение на мужчину. После этого змея уползла из дома.

Ранее в Индонезии шестиметровый питон напал на гида во время экскурсии по реке Себангау. Мужчину спасли его помощники. Змею поймали, а затем отпустили. Отмечается, что гид решил продемонстрировать свой опыт обращения с питонами. Он наклонился к змее, которая была у берега, и схватил ее за голову. В итоге рептилия сбросила мужчину в реку.

До этого в Малайзии в дом преподавательницы забрался гигантский питон весом 60 кг. Первой его обнаружила 15-летняя дочь женщины, которая вернулась из школы. Она направилась в ванную комнату и увидела, что потолок рухнул. Следом домой пришла учительница. Она заглянула в ванную комнату и обнаружила в стене дыру, в которой виднелась огромная змея.