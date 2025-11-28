Змея напала на россиянина во время спасения жабы

На вилле индонезийского острова Бали змея напала на россиянина, который хотел спасти жабу, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент начался с неожиданного появления земноводного, за которым пришла рептилия.
Пока российский турист и его супруга размышляли, как помочь жабе, змея внезапно совершила нападение на мужчину. После этого змея уползла из дома.
Ранее в Индонезии шестиметровый питон напал на гида во время экскурсии по реке Себангау. Мужчину спасли его помощники. Змею поймали, а затем отпустили. Отмечается, что гид решил продемонстрировать свой опыт обращения с питонами. Он наклонился к змее, которая была у берега, и схватил ее за голову. В итоге рептилия сбросила мужчину в реку.
До этого в Малайзии в дом преподавательницы забрался гигантский питон весом 60 кг. Первой его обнаружила 15-летняя дочь женщины, которая вернулась из школы. Она направилась в ванную комнату и увидела, что потолок рухнул. Следом домой пришла учительница. Она заглянула в ванную комнату и обнаружила в стене дыру, в которой виднелась огромная змея.