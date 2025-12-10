Популярный среди детей певец раскрыл главное преимущество блокировки Roblox

Блокировка игры Roblox защитит детей от доступа к экстремистским материалам, заявил NEWS.ru блогер и певец Мусим Ашуров. По его мнению, эта мера также поможет уменьшить количество трагических инцидентов среди несовершеннолетних.

Блокировка Roblox — это ответственный шаг. Если платформа не справлялась с модерацией и на ней распространялись экстремистские материалы, призывы к насилию, контент, который может негативно влиять на духовно-нравственное развитие детей, тогда просто нельзя оставлять это без реакции. Когда речь идет о безопасности несовершеннолетних, развлечения и социальные сети становятся не приоритетом, а риском. Лучше лишить доступа к небезопасной среде, чем ждать, пока очередной ребенок пострадает, — поделился Ашуров.

Он подчеркнул, что закрытие Roblox может лишить некоторых детей пространства для общения и самовыражения. Однако, по мнению блогера, если контент представляет угрозу, его блокировка является оправданной мерой.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев заявил, что разблокировка Roblox в России возможна, если платформа изменит свою политику. По его словам, разработчики игры должны усилить защиту детей на своих серверах.