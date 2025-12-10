ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 03:20

Популярный среди детей певец раскрыл главное преимущество блокировки Roblox

Певец Ашуров: блокировка Roblox оградит детей от экстремистских материалов

Roblox Roblox Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Блокировка игры Roblox защитит детей от доступа к экстремистским материалам, заявил NEWS.ru блогер и певец Мусим Ашуров. По его мнению, эта мера также поможет уменьшить количество трагических инцидентов среди несовершеннолетних.

Блокировка Roblox — это ответственный шаг. Если платформа не справлялась с модерацией и на ней распространялись экстремистские материалы, призывы к насилию, контент, который может негативно влиять на духовно-нравственное развитие детей, тогда просто нельзя оставлять это без реакции. Когда речь идет о безопасности несовершеннолетних, развлечения и социальные сети становятся не приоритетом, а риском. Лучше лишить доступа к небезопасной среде, чем ждать, пока очередной ребенок пострадает, — поделился Ашуров.

Он подчеркнул, что закрытие Roblox может лишить некоторых детей пространства для общения и самовыражения. Однако, по мнению блогера, если контент представляет угрозу, его блокировка является оправданной мерой.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев заявил, что разблокировка Roblox в России возможна, если платформа изменит свою политику. По его словам, разработчики игры должны усилить защиту детей на своих серверах.

Roblox
блогеры
дети
блокировки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько раз ВСУ обстреляли территорию ДНР за сутки
«Военный оксюморон»: в Аргентине указали на ошибку ЕС по поводу России
На Камчатке сейсмологи зафиксировали подземные толчки
Мужчинам назвали «женские упражнения» для укрепления здоровья
«Не справились»: Пушков указал на последствия одной ошибки ЕС
«Легче ликвидировать»: Зеленский рассказал о поисках замены Ермаку
Дрон-камикадзе ВСУ выбил стекла в домах жителей Горловки
«Ливерпуль» победил «Интер» в выездном матче Лиги чемпионов
Фаза Луны сегодня, 10 декабря: бережем печень, моемся, начинаем работать
В Одессе прогремел мощный взрыв
В Сумах пять подростков пострадали в результате стрельбы
Стало известно, с президентом какой страны Путин проведет встречу в Кремле
Популярный среди детей певец раскрыл главное преимущество блокировки Roblox
Стало известно, когда главную новогоднюю елку страны доставят в Кремль
Военный самолет Ил-76 разбился в Судане
Странные иконы, наркотики, вуду: что находят при обысках у украинской элиты
В ФРГ создали необычные адвент-календари в форме боевой машины
В ЕС предрекли затяжные переговоры по урегулированию на Украине
Боец ВС РФ в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
В результате стрельбы в университете пострадали несколько человек
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.