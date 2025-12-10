«Ливерпуль» победил «Интер» в выездном матче Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» без Мохаммеда Салаха на выезде смог одолеть итальянский «Интер» в рамках шестого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, «Барселона» добилась волевой победы над «Айнтрахтом».

Уточняется, что во вторник, 9 декабря, в Лиге чемпионов стартовал шестой тур общего раунда. Всего командам предстоит сыграть по 8 матчей, после которых восемь сильнейших выйдут в 1/8 финала, а еще 16 команд в плей-офф разыграют 8 путевок в эту стадию.

Ранее петербургский «Зенит» со счетом 2:0 одержал победу над «Акроном» в домашнем матче 18-го тура Мир РПЛ, тем самым продлив серию без поражений в РПЛ до 14 матчей. Встреча прошла на «Газпром Арене».

До этого стало известно, что полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА. Футболист ответил отказом на финальное предложение железнодорожников. 29-летний полузащитник покинет клуб, в котором выступал с самого начала карьеры. «Локомотив» продаст капитана, или он бесплатно уйдет из команды через полгода.